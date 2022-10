POL-HAM: Kabel-Diebe werden gestört

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Skoda wurde am Dienstagmorgen, 18. Oktober, gegen 6 Uhr auf dem Viktoriaplatz im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt. Eine Anwohnerin beobachtete einen schwarzen VW-Kombi, der vom Unfallort in Fahrtrichtung Osten flüchtete. Der Skoda hat Dellen und Kratzer am linken Heck, der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter ...

