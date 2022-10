Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Ostdorfstraße ist am frühen Dienstagabend (18 Oktober) eine Pedelecfahrerin leicht verletzt worden. Die 20-Jährige befuhr gegen 21 Uhr den westlich der Werler Straße gelegenen Geh-/ Radweg in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Einmündung zur Ostdorfstraße passieren. Hier stieß sie mit dem Opel eines 73-Jährigen zusammen. Dieser hatte zuvor die Werler Straße in Richtung stadtauswärts befahren und war zum Kollisionszeitpunkt gerade im Begriff, nach rechts in die Ostdorfstraße abzubiegen. Die E-Bike-Fahrerin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte wohnen in Hamm.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell