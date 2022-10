Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach E-Bike-Unfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße sind am frühen Dienstagnachmittag (18. Oktober) zwei Pedelecfahrer verletzt worden. Ein 76-Jähriger war mit seinem E-Bike gegen 13.45 Uhr auf dem westlich der Fahrbahn gelegenen Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. In Höhe der Hausnummer 281 kam der Rentner aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Es kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Bike einer 73-Jährigen. Diese hatte den Radweg zuvor unmittelbar hinter dem 76-Jährigen in gleicher Richtung befahren. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm. Die Zweiräder blieben fahrbereit.(es)

