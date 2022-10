POL-HAM: Schwarzer VW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Ostdorfstraße ist am frühen Dienstagabend (18 Oktober) eine Pedelecfahrerin leicht verletzt worden. Die 20-Jährige befuhr gegen 21 Uhr den westlich der Werler Straße gelegenen Geh-/ Radweg in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Einmündung zur Ostdorfstraße passieren. Hier stieß sie mit dem Opel eines 73-Jährigen zusammen. Dieser ...

mehr