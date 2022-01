Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl und Vandalismus

Greiz (ots)

Am 29.01.2022 wurde der Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens der Polizei Greiz mitgeteilt. Das Kennzeichen war an einem PKW-Anhänger angebracht, welcher seit dem 22.01.2022 auf dem Parkplatz vor den Vogtlandwerkstätten in der Zeulenrodaer Straße, Greiz abgeparkt war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden mehrere Sachbeschädigungen im Garagenkomplex beanzeigt. Dabei wurde durch unbekannte Täter ein Fenster zerstört und ein Dixi-Klo beschädigt.

