POL-FR: Bad Säckingen: Motorrollerbrand greift auf Aufenthaltscontainer über

Der Brand eines Motorrollers in Bad Säckingen hat am Sonntagabend, 26.03.2023, auf einen angrenzenden Aufenthaltscontainer übergegriffen. Gegen 17:30 Uhr war das Feuer in der Mumpferfährstraße gemeldet worden. Die angerückte Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein weiteres Ausbreiten auf den Container verhindern. Der Motorroller brannte komplett aus, am Container wurde ein Sachschaden von rund 5000 Euro verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

