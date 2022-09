Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche über Terrassen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup / Buschkamp / Hillegossen - Am Samstagabend, den 24.09.2022, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Mönkebergstraße ein. Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. In einem weiteren Fall entkamen die Täter ohne Beute, in einem anderen Fall brachen sie ihr Vorhaben ab. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beschriebenen Einbrüchen besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 19:30 Uhr und 23:25 Uhr verschafften sich der oder die Einbrecher über den Terrassenbereich gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Mönkebergstraße, im Bereich zwischen dem Ruschfeldweg und dem Markuskirchweg. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Wertsachen entwendet. Der oder die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

Des Weiteren brachen unbekannte Täter über den Terrassenbereich in ein Gebäude im Senner Hellweg, in der Nähe des Feuerbachweg, ein. Sie durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut, flüchteten jedoch ohne Beute in eine unbekannte Richtung. Der Zeitraum wird zwischen 10:00 Uhr am Donnerstag, 22.09.2022, und 17:35 Uhr am Samstag eingegrenzt.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es in der Fredeburger Straße, Höhe Astenberger Straße. Der oder die Täter versuchten vergeblich über den Terrassenbereich in das Gebäude zu gelangen und flüchteten schließlich unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:20 Uhr am Samstag und 10:00 Uhr am Sonntag, 25.09.2022.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

