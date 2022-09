Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsbehinderungen anlässlich eines Fußballspiels - Hinweise zur Anfahrt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Anlässlich der Bundesligabegegnung VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz-Arena am Samstag (17.09.2022) werden die Besucher gebeten, frühzeitig anzureisen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Aufgrund der Aufbauarbeiten zum Cannstatter Volksfest und dem Landwirtschaftlichen Hauptfest stehen im Bereich des Neckarparks nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung. Darüber hinaus sind der Wagenburgtunnel in der Innenstadt und die Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt für den Individualverkehr gesperrt, sodass bereits bei der Anfahrt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

