Polizei Bielefeld

POL-BI: Quartett nach Brandstiftung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Samstagnachmittag, 24.09.2022, setzten vier junge Männer eine Mülltonne in Brand und flüchteten.

Gegen 16:15 Uhr fielen einem Bielefelder vier Personen im Bereich der Mülltonnen eines Kindergartens am Ginsterweg auf, die Alkohol konsumierten. Der Zeuge beobachtete, wie einer aus der Gruppe etwas anzündete und in eine der Mülltonnen warf, die dann anfing zu brennen. Das Quartett lief in Richtung Sender Straße davon.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Zeuge beschrieb den eingesetzten Streifenbeamten das Quartett.

Bei den Verdächtigen soll es sich um vier Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren handeln. Eine Person trug zur Tatzeit weiße Oberbekleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 entgegen.

