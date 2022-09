Polizei Bielefeld

POL-BI: Trunkenheitsfahrt gestoppt: Frau beleidigt und schlägt nach Beamten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Zeugen beobachteten, dass zwei angetrunkene Frauen am Samstag, 24.09.2022, an einer Tankstelle an der Herforder Straße in ein Auto stiegen, und verständigten die Polizei.

Gegen 06:45 Uhr fuhr eine 27-jährige Bielefelderin mit einem Toyota Yaris an eine Zapfsäule, um den Wagen zu tanken. Sie stieg aus und versuchte vergeblich den Tankdeckel zu öffnen. Ein Tankstellenmitarbeiter half ihr dabei und nahm einen starken Alkoholgeruch wahr.

Währenddessen ging die Beifahrerin, eine 30-jährige Bielefelderin, zum Bezahlen in die Tankstelle. Als sie zum Auto zurückkehrte, setzte sie sich hinter das Steuer und die 27-Jährige nahm auf dem Beifahrersitz Platz.

Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten den Toyota gegenüber der Tankstelle auf einer Einfahrt mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Beim Öffnen der Türen schlug den Beamten ein strenger Alkoholgeruch entgegen. In der Mittelkonsole befand sich eine geöffnete Bierdose und beide Frauen machten auf die Polzisten einen alkoholisierten Eindruck.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass die Frauen Alkohol konsumiert hatten.

Die 27-Jährige hatte weder einen Führerschein noch einen Personalausweis dabei. Im Gespräch war sie sehr aggressiv, beleidigte die Beamten und kam ihnen sehr nahe. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete die Bielefelderin Widerstand und schlug nach einer Beamtin. Noch im Krankenhaus, das sie zwecks einer Blutentnahme aufgesucht hatten, stieß sie mehrere Beleidigungen aus.

Beide Frauen müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, der 27-Jährigen wird zusätzlich Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung vorgeworfen.

