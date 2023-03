Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zeugensuche nach Vorfall in Diskothek

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 25.03.2023, hat ein Beteiligter einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Steinen Pfefferspray versprüht. Gegen 03:30 Uhr waren drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren in Streit geraten. Im Verlauf der zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung sollen zwei Beteiligte tätlich geworden sein, so dass der Dritte ein mitgeführtes Tierabwehrspray gegen die Zwei einsetzte. Auf der Tanzfläche wurde zumindest noch ein Unbeteiligter dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Rettungsdienst musste vor Ort kommen, um zwei Verletzte zu versorgen. Der Polizeiposten Steinen (Kontakt 07627 970-250) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell