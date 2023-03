Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorradfahrer verunglückt auf der Autobahn - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 25.03.2023, ist ein Motorradfahrer auf der Autobahn bei Weil am Rhein verunglückt. Gegen 13:30 Uhr war der 22-jährige auf dem Überleitungsast von der A 5 auf die A 98 in Richtung Lörrach gestürzt. Er hatte beim Spurwechsel nach links ein bereits dort fahrendes Fahrzeug übersehen. Er zog seine Maschine nach rechts und bremste. Dabei verlor er die Kontrolle und kollidierte mehrfach mit einer Leitplanke. Der Fahrer zog sich schwere Verletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad und der Leitplanke liegt bei mehreren tausend Euro.

