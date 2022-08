Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Geschädigter ist flüchtig

B 42 Rheinbrohl (ots)

Am 07.08.22 gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B42 in Höhe Rheinbrohl. Ein Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr, welcher in Fahrtrichtung Linz am Rhein fuhr, stieß mit dem Spiegel gegen den Spiegel eines PKW im Gegenverkehr. Hierdurch kam es zu einem Sachschaden an beiden Außenspiegeln. Der Geschädigte PKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es handelt sich um einen silbernen Opel Zafira. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrzeugführer des Opel Zafira, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

