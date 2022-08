Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Horhausen (Westerwald) (ots)

Vermutlich am frühen Donnerstagabend, den 04.08.2022, machten sich bisher unbekannte Täter an an einem Getränkemarkt im Industriepark Horhausen zu schaffen. Sie versuchten hierbei ein seitliches Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht in das Gebäude. Sie entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche am Donnerstag Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Straßenhaus, unter Telefon 02634-9520 oder E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu wenden.

