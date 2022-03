Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlicher Ladendieb erregt Aufsehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 18:00 Uhr, hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Weil am Rhein Aufsehen erregt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren zur Bushaltestelle am Schlaufenkreisel entsandt worden, um den Sicherheitsdienst bei der Festnahme des Tatverdächtigen zu unterstützen. Der 29-jährige soll zuvor in einem Einkaufsmarkt Waren im Wert von ca. 10 Euro gestohlen haben. Als er vom Sicherheitsdienst dann angesprochen worden war, soll er aggressiv auf die Mitarbeiter zugegangen sein und sie beleidigt haben. Im Zuge seiner vorläufigen Festnahme verletzte sich ein Sicherheitsmitarbeiter leicht. Da sich umstehende Passanten zu solidarisieren schienen, wurde die Polizei verständigt. Auf dem Polizeirevier beruhigte sich der Tatverdächtige. Er wird angezeigt.

