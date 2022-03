Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zwei Alarmierungen der Rettungskräfte am Samstagabend

Freiburg (ots)

Zu zwei Alarmierungen sind Einsatzkräfte am Samstagabend, 19.03.2022, in Steinen ausgerückt. Zunächst hatte kurz nach 17:30 Uhr eine Brandmeldeanlage in einer Unterkunft ausgelöst. Verbrannte Bratkartoffeln auf dem Herd hatten für eine entsprechende starke Rauchentwicklung gesorgt. Nach dem Belüften der Räumlichkeiten war die Unterkunft wieder nutzbar. Es entstand kein Sachschaden. Eine Stunde später hatte eine Einwohnerin einen Feuerschein wahrgenommen und dies gemeldet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten erneut an. Ein Feuer gab es nicht. Vielmehr dürfte die feuerrote Abendsonne zu einer täuschenden Spiegelung in einem Dachfenster geführt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell