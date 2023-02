Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230227.1 Kreis Plön: Betrunkene Verkehrsteilnehmer verursachen Unfälle

Kreis Plön (ots)

Am Wochenende kam es im Kreis Plön zu zwei alkoholbedingten Verkehrsunfällen. Unfallverursacher waren jeweils alkoholisierte Verkehrsteilnehmer.

Samstag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße 430 (B430) aus Lütjenburg kommend in Richtung Plön. In einer Rechtskurve Höhe Rantzau verlor der Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Toyota gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwerverletzten, aber ansprechbaren Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Eingesetzte Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizei Plön stellten bei dem Autofahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe.

Nur wenige Stunden später gegen 01:55 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lütjenburger Straße in Schwentinental. Der Unfallverursacher fuhr gegen eine Laterne und flüchtete mit seinem BMW. Am Unfallort verlor der 32-jährige Fahrer sein Kennzeichen. Beamtinnen und Beamte trafen den Unfallverursacher fahrenderweise an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

