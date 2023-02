Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230224.2 Kiel: 4. Polizeirevier führt Geschwindigkeitskontrollen und Kontrollen des Radverkehrs durch

Kiel (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:45 Uhr, führten 13 Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative "Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung" Verkehrskontrollen durch. An wechselnden Kontrollorten nahmen sie sowohl den Radverkehr als auch den Kraftfahrzeugverkehr in Augenschein. Daneben überwachten sie die Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs in Bereichen, die in Bezug auf die Sicherheit von Radfahrenden relevant sind. Bei den Kontrollen ahndeten sie insgesamt 72 Verstöße.

Für die Geschwindigkeitskontrolle suchten die Beamtinnen und Beamten Bereiche auf, an denen die Radfahrenden die Fahrbahn benutzen müssen oder ein Schutzstreifen für die Radfahrenden vorhanden ist.

In der Preetzer Straße, im Ellerbeker Weg und im Wehdenweg konnten insgesamt 215 Kraftfahrzeuge gemessen werden. Dabei stellten die Kontrollkräfte insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße fest. Den höchsten Wert ermittelten sie bei einem Lkw-Fahrer, der anstatt der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 69 km/h durch den Ellerbeker Weg fuhr.

Kontrollen des Rad- und des Kraftfahrzeugverkehrs fanden in der Preetzer Straße, der Gablenzstraße, dem Theodor-Heuss-Ring und der Alten Schwentinebrücke statt. Beanstandet wurden hier 66 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, davon 51 Radfahrerinnen und Radfahrer, 12 Pkw-Fahrerinnen und Fahrer sowie 3 Fahrerinnen und Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen.

Allein 10 Pkw-Fahrerinnen und Fahrer vielen wegen des verbotswidrigen Befahrens der Alten Schwentinebrücke auf.

9 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie ein Nutzer eines Elektrokleinstfahrzeugs fielen wegen der falschen Fahrbahnnutzung beziehungsweise wegen der verbotswidrigen Nutzung anderer Straßenteile, in diesem Fall war es der Gehweg, auf. Die falsche Fahrbahnbenutzung oder die verbotswidrige Nutzung anderer Straßenteile war im Jahr 2021 Hauptunfallursache bei Radfahrenden.

