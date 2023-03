Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Nicht ordnungsgemäß geparktes Auto sorgt für handfesten Streit zwischen zwei Männern.

Freiburg (ots)

Zwei leicht Verletzte und mehrere beschädigte Gegenstände sind das Ergebnis eines eskalierten Streites zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 22 Jahren.

Nach derzeitigem Ermittlungstand soll es am Freitag, 23.03.2023, gegen 16 Uhr wegen eines angeblich nicht ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs in der Karl-Bautz-Straße in Emmendingen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Die Situation eskalierte, sodass sich Beide gegenseitig leicht verletzten und der 35-Jährige den jüngeren Mann beleidigt und mehrere persönlich mitgeführte Gegenstände des 22 Jahre alten Mannes beschädigt haben soll.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch aus.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell