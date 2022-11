Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer verletzt - Pkw ist flüchtig

Soest (ots)

Am Freitag, gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Soest mit einem Fahrrad den Deiringser Weg stadteinwärts. Er benutzte zunächst den westlichen Rad-/Gehweg und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 49 den Deiringser Weg in östliche Richtung zu überqueren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw der stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen Fahrrad und Pkw. Der 14 Jährige stürzte dabei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin/ der Fahrer des Pkw entfernte sich sofort von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten und das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei dem Pkw sollte es sich um ein kleines schwarzes Fahrzeug mit SO-... Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

