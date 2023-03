Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Auto überschlägt sich - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 27.03.2023, kurz vor 17:30 Uhr, hat sich ein Auto auf der L 151 zwischen Hogschür und Hottingen überschlagen. Der 20-jährige Fahrer dürfte aufgrund einer unangepassten Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen sein. Sein Auto touchierte zunächst drei Leitpfosten, bevor es sich an einer Böschung überschlug. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand blieb er unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

