Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat geklaut

Bretleben (ots)

Zwei unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Zigarettenautomaten in Bretleben, in der Hauptstraße zu schaffen. Sie entfernten gegen 0.15 Uhr gewaltsam den Automaten, luden ihn in einen Transporter und flüchteten in Richtung Artern, Heldrungen. Ein Zeuge beobachtete die Diebe und informierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen entkamen sie. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Sie nutzten einen weißen VW Transporter, mit einer Doppeltür am Heck. Auffällig soll der laute Auspuff gewesen sein. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell