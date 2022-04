Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung mit Messer

Ebeleben (ots)

Am Mittwochnachmittag erreichte die Polizei die Information über eine Schlägerei in Ebeleben, bei der ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Ein Beteiligter sei verletzt. Am Einsatzort trafen die Polizisten auf einen 23-jährigen Mann mit mehreren Schnittwunden im Gesicht. Seinen Angaben zufolge sei es in seiner Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der 25-Jährige mit einem Messer den Wohnungsinhaber attackiert und verletzt haben. Den alkoholisierten Tatverdächtigen stellten Polizisten wenig später im Stadtgebiet. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen wurden dort als nicht schwerwiegend eingeschätzt. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung beim Opfer stellten Polizisten am Abend das Tatmittel sicher. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Er machte zur Tat keine Angaben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Beide Beteiligten sind hinreichend polizeibekannt.

