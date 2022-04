Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alarmanlage vescheucht Einbrecher

Schönstedt (ots)

Das schnelle Erscheinen des Besitzers verhinderte offensichtlich in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch in ein Autohaus in Schönstedt. Ein unbekannter Täter zerstörte gegen 1.45 Uhr die Glasscheibe des Rolltores zur Waschanlage und löste so den Alarm aus, der auf das Handy des Besitzers übertragen wurde. Der 67-jährige eilte zum Autohaus und konnte niemanden mehr antreffen. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

