Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstähle aus hochwertigen PKW

Steinfurt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10.11.2021, 19.00 Uhr) bis Donnerstag (11.11.2021, 07.00 Uhr) kam es an mehreren Tatorten im Bereich Steinfurt zu Diebstählen von Elektronikeinrichtungen aus hochwertigen PKW der Marke BMW (5er-Reihe).

Ein an der Lindesaystraße in Höhe der Hausnummer 95 abgestellter PKW wurde auf bislang nicht bekannte Weise durch unbekannte Täter geöffnet. Gleiches geschah mit einem PKW an der Eschstraße in Höhe der Hausnummer 37. In beiden Fällen bauten die Täter professionell die elektronische Inneneinrichtung aus. Hierbei handelte es sich unter anderem um die Navigationsgeräte, die Bordcomputer oder andere Geräte im Fahrzeugcockpit.

Am Bentheimer Weg entwendeten unbekannte Täter einen PKW und fuhren mit diesem in Richtung Meteler Stiege/Haselweg. Auch hier bauten die Diebe die elektronische Inneneinrichtung professionell aus, bevor sie den BMW dort zurückließen und unerkannt flüchteten. Der BMW konnte an im Bereich Meteler Stiege/Haselweg aufgefunden werden. Durch die Taten entstand insgesamt ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei hat zu allen Taten die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen in den angesprochenen Bereichen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell