Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an "Galerie Am Alten Markt" - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 00.02 Uhr, konnte ein 40-jähriger Mann an der "Galerie Am Alten Markt" von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Zuvor wurde die Polizei von mehreren Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person schon seit einiger Zeit versuche mit einem Stein und einer Eisenstange eine Glasscheibe an der "Galerie Am Alten Markt" einzuschlagen. Die doppelt verglaste Scheibe wurde beschädigt, ging aber nicht zu Bruch. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell