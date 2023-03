Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schwelbrand eines Pkw in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Der Leitstelle wurde am Montag, 27.03.2023, gegen 09.50 Uhr, ein brennender Pkw in der Tiefgarage "Am Alten Markt" mitgeteilt. Ein im Motorraum eines geparkten Pkw entstandener Schwelbrand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Als Ursache für den Schwelbrand wird ein technischer Defekt vermutet. Nach den Löscharbeiten wurde der Pkw abgeschleppt. Kurzzeitig wurde das über der Tiefgarage befindliche Einkaufszentrum evakuiert. Auch wurde die Bahnhofsstraße als Zufahrt kurzzeitig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

