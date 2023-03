Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - dreister Wohnungseinbruch - Handys erbeutet

Lippstadt (ots)

Sichtlich geschockt war eine Wohnungsinhaberin eines Mehrfamilienhauses an der Adelheidstraße als sie heute Morgen gegen 05.00 Uhr wach wurde und eine unbekannte, männliche Person in ihrer Wohnung erblickte. Sie konnte gerade noch sehen, wie der "ungebetene Gast" durch die Haustür flüchtete. Bei genauer Nachschau bemerkte sie, dass der Einbrecher offensichtlich im Keller des Hauses genächtigt haben musste. Der Täter war vermutlich irgendwann in den Nachtstunden unbemerkt in das Kellergeschoss eingedrungen, indem er die Scheibe der Kellertür eingeschlagen hatte und so Zugang erlangte. In das Erdgeschoss der betroffenen Wohnung war er durch eine unverschlossene Verbindungstür gelangt. Hier hatte er vor fluchtartigem Verlassen des Hauses noch eine Geldbörse und zwei Handys erbeutet. Der flüchtige Täter kann vage wie folgt beschrieben werden:

- männlicher Täter, schlanke Gestalt, dunkle Hose, goldfarbene Jacke, schwarze Maske

Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise in der Nacht oder den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person mit der Beschreibung in der Adelheidstraße bemerkt hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 - 91000 entgegen. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell