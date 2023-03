Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Welver (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Welver befuhr in der Nacht zu Samstag, gegen 00.40 Uhr, die Vellinghauser Straße von Hultrop in Richtung Vellinghausen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Graben. Mit leichten Verletzungen wurde der Welveraner einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (hn)

