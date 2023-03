Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rebbeke - Tödlicher Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am heutigen Freitag, kam es gegen 09.15 Uhr, auf der Westenholzer Straße, in Höhe der Hausnummer 30, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Westenholzer Straße aus Delbrück kommend in Fahrtrichtung Mettinghausen. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 22-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genauestens zu dokumentieren. Die Westenholzer Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell