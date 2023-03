POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. März, 16:00 Uhr und dem 23. März, 06:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Werkstatt des Bauhofs auf der Lippstädter Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster eines Rolltors Zugang zur Werkstatt. In der Werkstatt befanden sich Dienstfahrzeuge des Bauhofs, aus denen die Täter zwei Motorsägen entwendeten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

mehr