Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW fährt auf Krad auf - Kradfahrer und Sozius verletzen sich dabei schwer.

Werl (ots)

Am 23.03.2023, gegen 19.20 Uhr, musste ein 18 jähriger Werler mit seinem Krad aufgrund der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage auf der Westönner Bundesstraße (L969) an der Kreuzung Soester Straße (L795)anhalten. Als Sozius befand sich ein 17 jähriger Werler mit auf dem Krad. Beim Wechsel auf Grünlicht, unmittelbar nach dem Anfahrvorgang, fuhr ein 82 jähriger Herdecker mit seinem PKW Suzuki von hinten kommend auf das Krad auf. Hierbei wurden der Kradfahrer und der Sozius vom Krad katapultiert. Beide blieben schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden im Anschluss in Krankenhäuser eingeliefert, Lebensgefahr bestand nicht. Der 82 jährige Pkw-Fahrer wurde aufgrund des Schocks ebenfalls kurzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dies jedoch noch am gleichen Abend wieder verlassen. Am PKW und am Krad entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 22:58 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Unfallursache ermittelt nun das Verkehrskommissariat. (AVo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell