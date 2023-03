POL-SO: Unfallflucht

Bad Sassendorf (ots) - Am 22. März, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der Alleestraße in Höhe der Einmündung Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 49-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Alleestraße in Richtung B1. In einer Engstelle kam ihr ein weißes Wohnmobil entgegen und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Die Soesterin hielt an und schaltete das Warnblinklicht ein. Das weiße ...

mehr