Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vorsicht: Falsche Polizeibeamte am Telefon!

Lippetal (ots)

Am Dienstagnachmittag gaben sich wieder dreiste Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus. Die Betrüger haben in mindestens vier Fällen, im Bereich Lippetal, ältere Menschen angerufen. Angeblich steht ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus unmittelbar bevor. In der vorherigen Nacht soll bei den Nachbarn eigebrochen worden sein. Dort hat man einen Notizzettel mit den zukünftigen Opfern gefunden. Die Anrufer erkundigten sich dann nach Wertgegenständen und Schließfächern bei der Bank. Zum "eigenen Schutz" fordern die Betrüger ihre Opfer auf, das gesamte Barvermögen und wertvollen Schmuck in Verwahrung zu geben. In den aktuellen Fällen bleiben die Täter erfolglos. Alle Angerufenen wurden im Verlauf des Gesprächs misstrauisch und beendeten das Telefonat. Die Polizei rät: Geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell