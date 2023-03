Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher behördenübergreifender Kontrolleinsatz

Geseke (ots)

Am gestrigen Dienstag richtete die Polizei Lippstadt zusammen mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und dem Zoll eine Kontrollstelle auf der Salzkottener Straße ein. Der Landesbetrieb NRW richtete ergänzend dazu einen Geschwindigkeitstrichter vor dem Kontrollort ein. Im Fokus des Einsatzes stand insbesondere die Überprüfung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs als auch die Überwachung des Fahrpersonalrechts. Insgesamt überprüften die Beamten 264 Fahrzeugführer. Bei zwei Personen führte ein positiver Drogenvortest zur Anordnung entsprechender Blutproben. Drei Fahrzeugführer konnten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein weiterer Fahrzeugführer zeigte einen gefälschten ungarischen Führerschein vor. Mangelnde Ladungssicherung wurde in fünf Fällen beanstandet. Des Weiteren konnten die Beamten einen Transporter mit Anhänger stoppen, auf dem ein ungesicherter Minibagger ohne jegliche Sicherung befördert wurde. Im Ergebnis wurden vor Ort 43 Verwarnungsgelder erhoben, zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sechs Strafanzeigen gefertigt. Durch die aktive Zusammenarbeit mit Zoll und BALM konnte Fachwissen und Logistik gebündelt werden, was sich positiv auf die Kontrollbreite und -tiefe auswirkte. Auch zukünftig wird die Polizei in Kooperation mit anderen Behörden Kontrolleinsätze durchführen.(dk)

