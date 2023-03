Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Wisbyring und Arnsberger Straße. Ein 47-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem VW den Wisbyring in Richtung Arnsberger Straße. Aufgrund eines die Straße querenden Fußgängers bremste er seinen Pkw in Höhe der Arnsberger Straße ab. Eine 51-jährige Frau aus Soest, die sich mit ihrem Audi hinter dem VW befand, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden. Sie erlitt infolge des Unfalls einen Schock und wurde in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

