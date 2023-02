Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5 AS Bad Krozingen: Sattelzug kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführer betrunken

Freiburg (ots)

Am gestrigen Abend, 22.02.2022 gegen 22.39 Uhr kam es auf der BAB 5 zu einem Verkehrsunfall an der AS Bad Krozingen. Ein mit 25 Tonnen Tiermehl beladener Sattelzug befuhr die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden. Den ersten Ermittlungen nach kam er alleinbeteiligt von der Straße ab, wobei der Auflieger und das beladene Silo umkippten.

Beim Eintreffen an der Unfallstelle lief den eingesetzten Polizeikräften der 36-jährige Fahrer entgegen. Bei diesem war eine deutliche Alkoholisierung festzustellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Verletzt hatte sich der Fahrer bei dem Unfall nicht.

Die Anschlussstelle musste für die Bergungsarbeiten im Zeitraum von 22.00 - ca. 4.00 Uhr gesperrt werden. Das Silo wurde vor Ort belassen und wird vermutlich im Laufe des heutigen Tages geborgen. Es ist weitgehend unbeschädigt.

Der Gesamtschaden an Zugmaschine sowie Sattelauflieger wird zusammen mit den Bergungsarbeiten auf 70.000 EUR geschätzt. Der Flurschaden fiel eher geringfügig aus. Andere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme in die Räumlichkeiten der Verkehrspolizei gebracht. Anschließend wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der Führerschein wurde einbehalten.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell