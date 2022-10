Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in drei Agenturen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 09:10 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in drei verschiedene Agenturen in einem Bürogebäude in Sindelfingen in der Mahdentalstraße ein. Der Täter gelangte durch die Eingangstüren, die er aufhebelte, in die Räumlichkeiten und entwendete zwei Mobiltelefone und mehrere Tausend Euro in bar. Der entstandene Sachschaden an den Eingangstüren ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

