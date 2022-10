Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: "Trucker-Safety-Day" - 745 Verstöße festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führte am Dienstag von 9:00 bis 15:00 Uhr zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz, der Bundespolizei, dem Zollamt Stuttgart, dem Ministerium für Umwelt sowie der Sonderabfallagentur BW einen "Trucker Safety Day" auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der A8 durch. Im Fokus der etwa 100 Einsatzkräfte standen dabei vor allem Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Zu den polizeilichen Maßnahmen zählten dabei vor allem die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten, die Kontrolle von Ladungssicherung und vorgeschriebenen Gewichten, die Überprüfung des technischen Zustands der Fahrzeuge, die Geschwindigkeits- und Abstandsmessung sowie die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer. Unter Einsatz von Abstandsmesssystemen und Geschwindigkeitsmessanlagen überprüften die Polizisten den fließenden Verkehr. Unter den an diesem Tag insgesamt 745 festgestellten Verstößen fanden sich 526 Geschwindigkeitsüberschreitungen. 108 Fahrerinnen und Fahrer hielten den erforderlichen Mindestabstand nicht ein.

Bei 14 Fahrzeugen war die Ladung unzureichend gesichert. In zehn Fällen ergab sich ein Verdacht auf Drogeneinfluss beim Fahrer beziehungsweise der Fahrerin. Über 40 Mal musste die Polizei die Weiterfahrt aufgrund von schwerwiegenden Mängeln untersagen.

Ein Kleintransporter hatte mehrere hundert Zierfische sowie sieben Zwerghamster an Bord, bei deren Transport die gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehalten wurden. Die Tiere wurden durch das örtlich zuständige Veterinäramt in Obhut genommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Polizeipräsidium Ludwigsburg