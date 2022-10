POL-LB: Vaihingen an der Enz: Illegale Abfallentsorgung auf einem Feldweg - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07:25 Uhr in Möglingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 58-Jährige war auf der Landesstraße 1140 (L1140) in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als er kurz vor der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd der BAB 81 an einer roten Ampel ...

mehr