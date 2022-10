Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Dienstag ein 58 Jahre alter Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07:25 Uhr in Möglingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 58-Jährige war auf der Landesstraße 1140 (L1140) in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als er kurz vor der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd der BAB 81 an einer roten Ampel verkehrsbedingt stoppen musste. Ein 60 Jahre alter Audi-Fahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, übersah aus bislang ungeklärten Gründen den stehenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, bei welcher der 58-Jährige stürzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L1140 wurde kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

