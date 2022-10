Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Fahrzeugbrand aufgrund eines technischen Defekts

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmittag gegen 14:45 Uhr fing der Unterboden eines Mercedes aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt Feuer. Kurz nach dem Ortseingang Schönaich musste die 24- jährige Fahrerin ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abparken und sich und ihre 66- jährige Beifahrerin in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand, konnte aber zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während des Brandes liefen Betriebsstoffe des Mercedes auf die Straße, welche ebenfalls Feuer fingen und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Zudem wurde eine grüne Mülltonne am Straßenrand beschädigt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Sachschaden an der Mülltonne beläuft sich auf ca. 100 Euro. Der Straßenbelag sowie der Gehweg wurden ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genannt werden. Die Reinigung der Straße wurden durch die Straßenmeisterei Leonberg und einer Fachfirma vorgenommen.

