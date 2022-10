Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 82-Jährige kollidiert mit Pfosten

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie Gas- und Bremspedal ihres mit Automatikgetriebe betriebenen Mercedes verwechselte, kollidierte eine 82-Jährige am Dienstag in Sindelfingen mit einem auf einem Gehweg montierten Begrenzungspfosten. Die Seniorin war gegen 13:45 Uhr in der Ziegelstraße unterwegs, als sie am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte. Hierbei kam es zu dem Verkehrsunfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

