Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schlägerei beim Fasnachtsumzug - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Im Rahmen des Fasnachtsumzuges Neuenburg am 19.02.2023 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 16:00 Uhr wurde eine Streife der Polizei im Bereich der Shell-Tankstelle auf mehrere Personen aufmerksam. Eine Person wurde durch Umstehende daran gehindert, auf eine andere Person loszugehen. Nachdem die Parteien durch die Polizei getrennt wurden, gab die Person an, dass er zuvor ins Gesicht geschlagen wurde. Die weiteren, beteiligten Personen sowie der vermeintliche Täter sind bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht zum einen Zeugen der Vorfälle als auch Personen, welche an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Insbesondere wird auch eine weibliche Person gesucht, welche von der bekannten Person erheblich beleidigt wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/1788-0 zu melden.

RM/FH

