Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Nachtrag zu Großbrand in der Altdorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am 01.01.2023 war es in Hildrizhausen zum Brand in einer gemeinsamen Tiefgarage eines Wohnkomplexes gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5406165). Der Brand hatte vor allem die 113 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hildritzhausen, Altdorf und Böblingen lang beschäftigt. Im Zuge der Evakuierungs- und Unterbringungsmaßnahmen wurden von den 32 gemeldeten Personen 20 Personen evakuiert. Elf davon nutzten das Unterbringungsangebot der Gemeinde Hildrizhausen in der ersten Nacht, die restlichen Anwohner suchten eigenständig nach einer Unterkunft. Beamte der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren am heutigen Morgen zur Spurensicherung an der Einsatzstelle. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe werden mit rund 600.000 Euro beziffert. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. In wie weit die Statik des Gebäudes betroffen ist und wann die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch unbekannt.

