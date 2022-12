POL-HAM: Unbekannter Dieb stiehlt Kompressionsstrümpfe

Hamm-Pelkum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in der Lotharstraße sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. November, gegen 1.40 Uhr. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei Hamm unter 02381 916-5523 zu kontaktieren.(hei) Rückfragen bitte an: ...

