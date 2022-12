Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grob verkehrswidrig und alkoholisiert - Mercedes eines 25-Jährigen sichergestellt

Hamm-Pelkum (ots)

Für einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer aus Kamen endete am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 1.20 Uhr, eine rasante Fahrt auf der Großen Werlstraße Ecke Otto-Wels-Straße - sein Auto wurde sichergestellt.

Zuvor fiel der 25-Jährige zivilen Einsatzkräften der Polizei auf, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Wilhelmstraße in Richtung Westen befuhr. Als der Mercedes-Fahrer einem Streifenwagen auf der Kamener Straße entgegenkam, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Mit teilweise bis zu 130km/h fuhr der Fahrzeugführer hierbei vor dem Streifenwagen auf der Kamener Straße, in Richtung Daberg, her. Von der Kamener Straße bog der Mercedes-Fahrer links auf die Große Werlstraße ab, ehe er auf Höhe der Otto-Wels-Straße stark abbremste und von den Polizisten eingeholt und kontrolliert werden konnte.

Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug des 25-Jährigen wurde sichergestellt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell