POL-HAM: Gartenlauben das Ziel von Einbrechern

Hamm-Pelkum (ots) - Zwischen Montag, 5. Dezember, 16 Uhr und Dienstag, 6. Dezember, 5.45 Uhr, wurde ein gelber Volkswagen auf einem Parkplatz an der Erich-Krämer-Straße beschädigt. Das geparkte Fahrzeug wurde im Bereich des hinteren linken Radlaufes beschädigt. Hinweise zu dem Flüchtigen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

