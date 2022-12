POL-HAM: BMW bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwischen Samstag, 3. Dezember, 12 Uhr, und Dienstag, 6. Dezember, 9.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zu insgesamt acht Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Straße Kornmersch. Durch das Aufhebeln von Fenstern und/oder Türen gelangten die Unbekannten in die Gartenlauben und durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Einbrecher in ...

mehr