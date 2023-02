Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Junge wird von Straßenbahn erfasst - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.02.2023, befand sich gegen 17:10 Uhr ein neunjähriger Junge, sein gleichaltriger Freund und dessen Vater mit Fahrrädern an der Fußgängerampel Lorettostraße/ Merzhauser Straße. Nach Angaben des 45-jährigen Vaters überquerten sein Sohn und er bei Grün Fahrrad fahrend die Merzhauser Straße in Richtung Weddigenstraße. Der neunjährige Junge folgte mit einem Abstand ebenfalls mit dem Fahrrad fahrend wobei es hier beim Überqueren der Gleise zur Kollision mit der in Richtung Merzhausen fahrenden Straßenbahnlinie 3 kam.

Der Neunjährige wurde durch den Vorfall zu Boden gebracht und leicht verletzt. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn im Anschluss in ein Freiburger Krankenhaus.

Sachschaden entstand keiner.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere über die Schaltung der Fußgängerampel zum Zeitpunkt der Überquerung der drei Fahrradfahrenden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

kj/lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell